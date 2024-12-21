Грулев может подписать контракт с «Пари НН» до лета 2027 года

Как стало известно «СЭ», переговоры между «Динамо» и «Пари НН» по нападающему бело-голубых Вячеславу Грулеву находятся на продвинутой стадии. Стороны достигли договоренности по длительности контракта — 2,5 года.

Грулев является воспитанником бело-голубых, он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Нападающий уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.