Андреев считает, что у «Зенита» состав сильнее, чем у «Спартака»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

— Сейчас в таблице установилось троевластие. Кто, на ваш взгляд, фаворит в золотой гонке?

— Отдам небольшое предпочтение «Зениту». Все-таки команда шесть лет подряд выигрывала золото. При всех равных составляющих решающим фактором может стать именно чемпионский опыт. Даже в прошлом сезоне, когда не все складывалось в пользу Питера, в самой концовке сине-бело-голубые взяли титул. Как ни крути, такой опыт не купишь, его можно только заработать.

— А не считаете, что нынешний «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?

— Можно на бумаге сравнить составы по линиям.

— Давайте. Начнем с вратарей.

— Максименко против Латышонка. Плюс-минус одинаковый уровень. Ставим знак равенства.

— Центр обороны.

— Так. Пара Дуарте — Бабич против дуэта Нино — Эракович. Зенитовские ребята, наверное, чуть посильнее. Хотя Дуарте сейчас выглядит неплохо. Небольшой плюсик поставим Питеру.

— Крайние защитники.

— С Дугласом вряд ли кто-то может соперничать в нашей лиге. Да, Рябчук дает большой объем, старается, но бразилец все же сильнее.

— Правый фланг.

— У «Зенита» сломался Караваев. Против ЦСКА вышел Мантуан. Непрофильный защитник, но сыграл здорово! Так что Денисова я бы выше не поставил. Тут — знак равенства.

— Средняя линия.

— У «Зенита» трио Барриос — Вендел — Глушенков. Это прямо топовая тройка! «Спартак» тут все же уступает, хотя Мартинс, Умяров и Барко неплохо взаимодействуют. Отдам предпочтение команде Семака.

— Наконец линия атаки.

— Тут возможны варианты. Допустим, у «Спартака» это Солари — Маркиньос — Угальде.

— А у «Зенита»?

— При схеме 4-3-3, наверное, Луис Энирке — Мостовой — Кассьерра/Лусиано. Тут я никому из соперников не могу отдать предпочтение.

— Итого?

— По раскладам подбор исполнителей у «Зенита» чуть посильнее. Но многое зависит и от глубины состава, и от фактора травм.

Во второй части сезона придется провести в РПЛ 12 туров и еще надо закладываться на 5 матчей Кубка. В принципе длина скамейки позволяет красно-белым соперничать и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Но, как заметил выше, чемпионский опыт питерцев может выйти в этой гонке на первый план.