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Андреев считает, что у «Зенита» состав сильнее, чем у «Спартака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболисты «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев
Максим Глушенков и Александр Соболев.
Фото Global Look Press

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

— Сейчас в таблице установилось троевластие. Кто, на ваш взгляд, фаворит в золотой гонке?

— Отдам небольшое предпочтение «Зениту». Все-таки команда шесть лет подряд выигрывала золото. При всех равных составляющих решающим фактором может стать именно чемпионский опыт. Даже в прошлом сезоне, когда не все складывалось в пользу Питера, в самой концовке сине-бело-голубые взяли титул. Как ни крути, такой опыт не купишь, его можно только заработать.

— А не считаете, что нынешний «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?

— Можно на бумаге сравнить составы по линиям.

— Давайте. Начнем с вратарей.

— Максименко против Латышонка. Плюс-минус одинаковый уровень. Ставим знак равенства.

— Центр обороны.

— Так. Пара Дуарте — Бабич против дуэта Нино — Эракович. Зенитовские ребята, наверное, чуть посильнее. Хотя Дуарте сейчас выглядит неплохо. Небольшой плюсик поставим Питеру.

— Крайние защитники.

— С Дугласом вряд ли кто-то может соперничать в нашей лиге. Да, Рябчук дает большой объем, старается, но бразилец все же сильнее.

— Правый фланг.

— У «Зенита» сломался Караваев. Против ЦСКА вышел Мантуан. Непрофильный защитник, но сыграл здорово! Так что Денисова я бы выше не поставил. Тут — знак равенства.

— Средняя линия.

— У «Зенита» трио Барриос — Вендел — Глушенков. Это прямо топовая тройка! «Спартак» тут все же уступает, хотя Мартинс, Умяров и Барко неплохо взаимодействуют. Отдам предпочтение команде Семака.

— Наконец линия атаки.

— Тут возможны варианты. Допустим, у «Спартака» это Солари — Маркиньос — Угальде.

— А у «Зенита»?

— При схеме 4-3-3, наверное, Луис Энирке — Мостовой — Кассьерра/Лусиано. Тут я никому из соперников не могу отдать предпочтение.

— Итого?

— По раскладам подбор исполнителей у «Зенита» чуть посильнее. Но многое зависит и от глубины состава, и от фактора травм.

Во второй части сезона придется провести в РПЛ 12 туров и еще надо закладываться на 5 матчей Кубка. В принципе длина скамейки позволяет красно-белым соперничать и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Но, как заметил выше, чемпионский опыт питерцев может выйти в этой гонке на первый план.

Вильмар Барриос, Вендел и&nbsp;Максим Глушенков.«Спартак» или «Зенит»? У Питера чемпионский опыт и трио Барриос — Вендел — Глушенков». Интервью экс-спортдира «Оренбурга»
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Дмитрий Андреев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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