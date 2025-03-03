Андреев считает, что у «Зенита» состав сильнее, чем у «Спартака»
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» сравнил составы «Спартака» и «Зенита».
— Сейчас в таблице установилось троевластие. Кто, на ваш взгляд, фаворит в золотой гонке?
— Отдам небольшое предпочтение «Зениту». Все-таки команда шесть лет подряд выигрывала золото. При всех равных составляющих решающим фактором может стать именно чемпионский опыт. Даже в прошлом сезоне, когда не все складывалось в пользу Питера, в самой концовке сине-бело-голубые взяли титул. Как ни крути, такой опыт не купишь, его можно только заработать.
— А не считаете, что нынешний «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?
— Можно на бумаге сравнить составы по линиям.
— Давайте. Начнем с вратарей.
— Максименко против Латышонка. Плюс-минус одинаковый уровень. Ставим знак равенства.
— Центр обороны.
— Так. Пара Дуарте — Бабич против дуэта Нино — Эракович. Зенитовские ребята, наверное, чуть посильнее. Хотя Дуарте сейчас выглядит неплохо. Небольшой плюсик поставим Питеру.
— Крайние защитники.
— С Дугласом вряд ли кто-то может соперничать в нашей лиге. Да, Рябчук дает большой объем, старается, но бразилец все же сильнее.
— Правый фланг.
— У «Зенита» сломался Караваев. Против ЦСКА вышел Мантуан. Непрофильный защитник, но сыграл здорово! Так что Денисова я бы выше не поставил. Тут — знак равенства.
— Средняя линия.
— У «Зенита» трио Барриос — Вендел — Глушенков. Это прямо топовая тройка! «Спартак» тут все же уступает, хотя Мартинс, Умяров и Барко неплохо взаимодействуют. Отдам предпочтение команде Семака.
— Наконец линия атаки.
— Тут возможны варианты. Допустим, у «Спартака» это Солари — Маркиньос — Угальде.
— А у «Зенита»?
— При схеме 4-3-3, наверное, Луис Энирке — Мостовой — Кассьерра/Лусиано. Тут я никому из соперников не могу отдать предпочтение.
— Итого?
— По раскладам подбор исполнителей у «Зенита» чуть посильнее. Но многое зависит и от глубины состава, и от фактора травм.
Во второй части сезона придется провести в РПЛ 12 туров и еще надо закладываться на 5 матчей Кубка. В принципе длина скамейки позволяет красно-белым соперничать и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Но, как заметил выше, чемпионский опыт питерцев может выйти в этой гонке на первый план.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1