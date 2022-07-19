В «Оренбурге» заявили, что близки к подписанию Лукаса Веры
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о переходе аргентинского полузащитника Лукаса Веры.
«Мы близки к его подписанию. На данный момент он проходит медосмотр. В случае успешного прохождения медосмотра мы подпишем контракт», — сказал Еремякин «СЭ».
Действующее соглашение с «Ланусом» рассчитано до 31 декабря 2024 года. Всего за «Ланус» Вера сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передачи.
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Зенит – Факел
|- : -
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
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|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
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Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
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|3.06
|00:00
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Урал – Сочи
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Роман Акбашев
Факел
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|П
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|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
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|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
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|Ж
|
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Мачей Рыбус
Спартак
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|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
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|0
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|
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