В «Оренбурге» заявили, что близки к подписанию Лукаса Веры

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о переходе аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

«Мы близки к его подписанию. На данный момент он проходит медосмотр. В случае успешного прохождения медосмотра мы подпишем контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

Действующее соглашение с «Ланусом» рассчитано до 31 декабря 2024 года. Всего за «Ланус» Вера сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передачи.