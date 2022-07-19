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Сегодня, 11:50

В «Оренбурге» заявили, что близки к подписанию Лукаса Веры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о переходе аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

«Мы близки к его подписанию. На данный момент он проходит медосмотр. В случае успешного прохождения медосмотра мы подпишем контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

Действующее соглашение с «Ланусом» рассчитано до 31 декабря 2024 года. Всего за «Ланус» Вера сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передачи.

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