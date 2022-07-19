Колыванов считает, что высокая результативность поможет поднять посещаемость матчей РПЛ

Бывший футболист сборной России и экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что высокая результативность может помочь поднять посещаемость матчей РПЛ.

«В РПЛ появляется все больше футболистов, способных поразить чужие ворота из-за пределов штрафной. Это только радует. Болельщикам не может не нравиться, когда люди решаются на такие выстрелы и огорчают соперников.

Чем больше будут забивать, тем выше окажется посещаемость. Без голов ни один матч не смотрится, пусть даже одна из сторон контролирует мяч 70 процентов времени. Футбол — это в первую очередь голы», — приводит RT слова Колыванова.

Ранее Колыванов объяснил, почему в РПЛ стали чаще забивать дальними ударами.