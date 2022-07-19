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Сегодня, 11:58

Колыванов считает, что высокая результативность поможет поднять посещаемость матчей РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что высокая результативность может помочь поднять посещаемость матчей РПЛ.

«В РПЛ появляется все больше футболистов, способных поразить чужие ворота из-за пределов штрафной. Это только радует. Болельщикам не может не нравиться, когда люди решаются на такие выстрелы и огорчают соперников.
Чем больше будут забивать, тем выше окажется посещаемость. Без голов ни один матч не смотрится, пусть даже одна из сторон контролирует мяч 70 процентов времени. Футбол — это в первую очередь голы», — приводит RT слова Колыванова.

Ранее Колыванов объяснил, почему в РПЛ стали чаще забивать дальними ударами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1027508-kolyvanov-posechaemost-rpl
Игорь Колыванов
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РПЛ
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
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16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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