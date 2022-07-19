В «Оренбург» переходит аргентинец Лукас Вера

По информации «СЭ», «Оренбург» близок к подписанию 25-летнего полузащитника аргентинского клуба «Ланус» Лукаса Веры.

Прошлый сезон он провел в составе клуба «Уракан» на правах аренды. За команду он сыграл в 28 матчах и не отметился результативными действиями.

Всего за «Ланус» Вера сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение с «Ланусом» рассчитано до 31 декабря 2024 года.