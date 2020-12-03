В «Оренбурге» выступили против расширения РПЛ

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал идею расширения чемпионата России.

Ранее футбольный функционер, бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в своей колонке на «СЭ» предложил увеличить количество команд в РПЛ с 16 до 24 и поделить их на четыре дивизиона.

— Как вы относитесь к идее расширить чемпионат до 24 команд? Сможет ли такая система существовать в России? — вопрос Столыпину.

— Я всегда был за стабильность, — сказал Столыпин в комментарии «СЭ». — Если кто-то предлагает другие идеи, то все должно быть четко и аргументированно. Когда даже при 16-ти командах в лиге у нас есть проблемы с календарем, то что будет, если количество команд увеличится?

— То есть, нынешнюю систему проведения чемпионата вы считаете оптимальной?

— Наверное, система «весна-осень» больше подойдет нам. Но от увеличения количества команд лучше точно не будет. По системе «весна-осень» играют Швеция, Финляндия, Норвегия — все же получается у них. При нынешней системе те команды, которые выступают в Европе, оказываются в неудобном положении. Сейчас мы видим это по их результатам. Конечно, в нынешнее время появляются дополнительные сложности из-за пандемии, играть через два дня на третий очень тяжело. Поэтому, я считаю нынешнее количество команд оптимальным, но, мне кажется, играть по системе «весна-осень» было бы удобнее.

(Владимир Пушкарев)

РПЛ нужны 24 клуба