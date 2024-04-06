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Сегодня, 10:15

В «Оренбурге» сообщили, что затопление в Оренбургской области не коснулось стадиона команды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о состоянии клубной инфраструктуры на фоне паводка в Оренбуржье.

4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за резкого подъема уровня воды. 5 апреля в Орске, который находится в 250 километрах от Оренбурга, произошел прорыв дамбы. Из-за этого жителям города пришлось в спешке покидать свои дома. Как сообщает РЕН ТВ, затоплена уже половина микрорайона Старый город, он под угрозой полной изоляции. Уровень на реке Урал перевалил за критическую отметку.

В пятницу, 5 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен в самом Оренбурге.

«Подтапливает прилично. Стадион пока в порядке», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице чемпионата России-2023/24 с 20 очками в 21 матче. В понедельник, 8 апреля команда должна провести домашний матч против «Рубина».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Динамо

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П
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Динамо

 7
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Спартак

 6
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Зенит

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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