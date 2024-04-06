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Сегодня, 10:09

Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян пожелал «Динамо» выиграть РПЛ

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратился к футболистам «Динамо».

«Желаю им стать чемпионами. Все шансы есть. Спасибо за поддержку. Скучаю. Может, еще увидимся», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Краснодар», идуший вторым, опережает бело-голубых на 2 очка.

Захарян покинул бело-голубых в августе прошлого года. За «Реал Сосьедад» 20-летний хавбек сыграл 32 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Ютуб-канал «Динамо»
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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РПЛ: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика». Расписание матчей 23-го тура

В «Оренбурге» сообщили, что затопление в Оренбургской области не коснулось стадиона команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

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