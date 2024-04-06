Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян пожелал «Динамо» выиграть РПЛ

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратился к футболистам «Динамо».

«Желаю им стать чемпионами. Все шансы есть. Спасибо за поддержку. Скучаю. Может, еще увидимся», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Краснодар», идуший вторым, опережает бело-голубых на 2 очка.

Захарян покинул бело-голубых в августе прошлого года. За «Реал Сосьедад» 20-летний хавбек сыграл 32 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.