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Сегодня, 10:24

Глушаков рассказал, что следит за российским футболом в Армении: «Всегда все держу под контролем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал «СЭ» об адаптации в армянской команде.

«Я уже адаптировался. Все хорошо. С Аразом Озбилизом мы видимся каждый день. Сейчас он директор академии. До этого тоже играл в «Урарту», потом баллотировался в президенты Федерации футбола. Но, к сожалению, ему не удалось стать им. А так каждый день видимся на базе, у нас тренировка, у него своя работа. Так что все в порядке. В команде все замечательно. Слежу за чемпионатом России. Всегда все держу под контролем, все вижу», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков провел за «Урарту» 6 матчей и не отличился результативными действиями. 37-летний полузащитник перешел в армянский клуб в феврале этого года из костромского «Спартака».

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Урарту
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
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Константин Тюкавин

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