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Сегодня, 11:42

В «Оренбурге» сообщили, что проведению матча с «Динамо» ничего не угрожает

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что паводок в Оренбургской области не угрожает проведению матча 21-го тура РПЛ с «Динамо».

«Команда готовилась к матчу с «Динамо» в соответствии с планом работы тренера — перелеты, переезды, восстановление и подготовка. Больших потерь в плане состава нет, более-менее благоприятная ситуация в этом отношении. Что касается паводка, то он оставил проблем в городе, но матчу с «Динамо» ничего не угрожает», — приводит слова Еремякина ТАСС.

Матч «Оренбург» — «Динамо» пройдет в среду, 24 апреля, на стадионе «Газовик» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

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Пари Нижний Новгород

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