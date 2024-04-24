Чанов о дерби ЦСКА — «Спартак»: «В таких матчах часто не работают футбольные законы»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«В последних турах состав ЦСКА был более или менее нормализован. Практически все те, кто отсутствовал ранее, вернулись, но сейчас перед дерби со «Спартаком» у армейцев не будет сразу трЕх основных футболистов: Файзуллаева, Дивеева и Роши. ВсЕ-таки у ЦСКА каждый человек на счету, тем более в преддверии такого принципиального матча. Основа — есть основа. Дерби всегда непредсказуемы, поэтому тут порой не имеет смысла рассуждать о предматчевых раскладах. В таких матчах зачастую не работают футбольные законы», — приводит слова Чанова Legalbet.

Матч ЦСКА — «Спартак» перенесенного 21-го тура РПЛ состоится 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», начало игры — в 20.30 мск.