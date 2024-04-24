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Чанов о дерби ЦСКА — «Спартак»: «В таких матчах часто не работают футбольные законы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«В последних турах состав ЦСКА был более или менее нормализован. Практически все те, кто отсутствовал ранее, вернулись, но сейчас перед дерби со «Спартаком» у армейцев не будет сразу трЕх основных футболистов: Файзуллаева, Дивеева и Роши. ВсЕ-таки у ЦСКА каждый человек на счету, тем более в преддверии такого принципиального матча. Основа — есть основа. Дерби всегда непредсказуемы, поэтому тут порой не имеет смысла рассуждать о предматчевых раскладах. В таких матчах зачастую не работают футбольные законы», — приводит слова Чанова Legalbet.

Матч ЦСКА — «Спартак» перенесенного 21-го тура РПЛ состоится 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», начало игры — в 20.30 мск.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
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 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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 - : -
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