Полузащитник «Краснодара» Кади: «Чемпионство? Мы будем бороться до конца»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«В концовке легких матчей не бывает, всем нужны очки. Чемпионство? Мы будем бороться до конца. Все еще возможно», — приводит слова Кади «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 24 матчах. Лидером является «Зенит» с 50 очками.