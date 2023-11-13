В «Оренбурге» подвели итоги первого круга РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги первого круга в чемпионате России для команды.

«Ожидали, что будет сложно. Так и есть, но на то есть объективные причины. Могли находиться и выше в турнирной таблице, могло быть больше очков. Сказался провальный старт, когда из 15 очков мы взяли только одно. Надо выправлять ситуацию. Какую-то конкретную оценку сложно ставить, потому что был один тренер, потом поменялся», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.