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Сегодня, 16:51

В «Оренбурге» подвели итоги первого круга РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги первого круга в чемпионате России для команды.

«Ожидали, что будет сложно. Так и есть, но на то есть объективные причины. Могли находиться и выше в турнирной таблице, могло быть больше очков. Сказался провальный старт, когда из 15 очков мы взяли только одно. Надо выправлять ситуацию. Какую-то конкретную оценку сложно ставить, потому что был один тренер, потом поменялся», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
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