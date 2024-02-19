«Торпедо» ведет переговоры по защитнику «Локомотива» Кузьмичеву

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев может перейти в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, на данный момент стороны ведут переговоры. Вероятность перехода игрока в московский клуб летом 2024 года вполне существенная.

Кроме того, «Торпедо» также готов приобрести защитника железнодорожников Юрия Журавлева.

В нынешнем 23-летний Кузьмичев провел за «Локомотив» шесть матчей без результативных действий, три из которых в чемпионате России.

В московском клубе он выступает с 2022 года. Его контракт с «Локо» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость защитника 1 миллион евро.

«Торпедо» после 20 туров в нынешнем сезоне первой лиги занимает восьмое место в турнирной таблице с 27 очками.