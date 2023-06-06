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Защитник «Краснодара» Рамирес может перейти в «Ференцварош»

Алина Савинова
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Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может перейти в «Ференцварош», сообщает «РБ Спорт».

Ранее футболист заявлял, что проводит последний сезон в «Краснодаре».

По информации источника, у стороны Рамиреса состоялся предварительный разговор с представителями «Ференцвароша». Защитник выступал за эту команду с 2015 по 2016 год и хотел бы вернуться в Венгрию. Однако отмечается, что пока официального предложение от «Ференцвароша» в краснодарский клуб не приходило.

Рамирес играет за «быков» с 2017 года. В минувшем сезоне 28-летний эквадорский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-ramires-mozhet-perejti-v-ferentsvarosh/
Кристиан Рамирес
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
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Пари НН – Химки
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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