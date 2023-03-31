Малафеев рассказал, как относится к возможному возвращению пива на российские стадионы

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, к чему может привести разрешение продажи пива на стадионах.

«Если будет принято решение разрешить продавать алкогольные напитки на стадионах, это может привести к увеличению продаж и увеличению прибыли клуба. Конечно, где-то это может привлечь больше зрителей на матчи, так как для некоторых людей употребление алкоголя является частью развлечения и отдыха на спортивных мероприятиях.

Решение о разрешении продажи пива на стадионах должно быть взвешенным и основано на балансе между экономическими выгодами и рисками для безопасности зрителей и общественного порядка», — цитирует Малафеева Sport24.

Запрет на продажу алкоголя на стадионах в России действует с 2005 года.