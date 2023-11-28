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Сегодня, 15:15

В «Оренбурге» отреагировали на информацию, что Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник Лукас Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив».

«Пока обмен документациями не идет. Если он договорился, значит, с ним надо разговаривать. В клубе никаких официальных бумаг нет», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что между «Оренбургом» и «Локомотивом» уже идет обмен документами и, когда 26-летний игрок пройдет медицинское обследование, он подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт Веры рассчитан до лета 2024 года.

Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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Источник: Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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