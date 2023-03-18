В «Оренбурге» допустили, что могут подписать Гаэля Ондуа летом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев допустил, что клуб может подписать полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа в летнее трансферное окно.

«Сейчас мы никого не рассматриваем, никаких переговоров не ведем. Ондуа? Возможно, летом и рассмотрим его кандидатуру. Если мы будем усиливать данную позицию, то, конечно, будем иметь в виду этот вариант», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

27-летний Ондуа — камерунец с российским паспортом, он является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 он принял участие в двух матчах «Ганновера».

Ранее Ондуа заявил, что тренер «Ганновера» перестал ставить его в состав из-за российского гражданства. Контракт футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2023 года, летом он может стать свободным агентом.