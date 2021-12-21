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«Химки» не интересуются Васиным

20:25
Виктор Васин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Васин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможный трансфер защитника ЦСКА Виктора Васина.

Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Нет, это очередной слух. «Химки» не интересуются Виктором. На данный момент клуб не ведет активных переговоров», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего футболиста шесть матчей во всех турнирах за ЦСКА. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2022 года.

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