Семшов: «Кузяеву надо ехать в Турцию и не бояться»
Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов предположил, где продолжит карьеру российский полузащитник Далер Кузяев.
«У Кузяева уже не в первый раз возникает ситуация, при которой он может вернуться в «Зенит», если не найдет клуб в Европе. Тот выбор, который он сделал, его надо осуществить. К нему есть интерес со стороны Турции. Если он отправится в турецкий чемпионат, это будет хороший вариант для Далера. Он уже не молодой футболист, в РПЛ Далер хорошо выступал. Ему надо ехать в Турцию и не бояться. Кузяев — качественный футболист, который может закрыть несколько позиций. Для любого тренера такой игрок — это находка», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.
Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде.
В минувшем сезоне РПЛ 30-летний полузащитник провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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