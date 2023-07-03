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Семшов: «Кузяеву надо ехать в Турцию и не бояться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов предположил, где продолжит карьеру российский полузащитник Далер Кузяев.

«У Кузяева уже не в первый раз возникает ситуация, при которой он может вернуться в «Зенит», если не найдет клуб в Европе. Тот выбор, который он сделал, его надо осуществить. К нему есть интерес со стороны Турции. Если он отправится в турецкий чемпионат, это будет хороший вариант для Далера. Он уже не молодой футболист, в РПЛ Далер хорошо выступал. Ему надо ехать в Турцию и не бояться. Кузяев — качественный футболист, который может закрыть несколько позиций. Для любого тренера такой игрок — это находка», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде.

В минувшем сезоне РПЛ 30-летний полузащитник провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-kuzyaevu-nado-ehat-v-turtsiyu-i-nichego-ne-boyat-sya/
Далер Кузяев
Игорь Семшов
Футбол
ФК Бешикташ
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