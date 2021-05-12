Сычев: «Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал выступление команды в весенней части сезона.

«Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен. Как машина. Видно, что хорошо поработали на сборах. Ребята бегут, реализуют, раскрылись просто отлично. Николичу дали поработать на сборах — вот результат», — приводит слова Сычева «Известия».

В 2021 году «Локомотив» одержал 11 побед в 13 матчах и вышел в финал Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.

В чемпионате России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка.