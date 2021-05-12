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Сычев: «Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен»

11:40
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал выступление команды в весенней части сезона.

«Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен. Как машина. Видно, что хорошо поработали на сборах. Ребята бегут, реализуют, раскрылись просто отлично. Николичу дали поработать на сборах — вот результат», — приводит слова Сычева «Известия».

В 2021 году «Локомотив» одержал 11 побед в 13 матчах и вышел в финал Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.

В чемпионате России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1162474/aleksei-fomin/podniat-v-nizhnem-kto-vyigraet-kubok-rossii-2021

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