Сычев: «Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен»
11:40
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал выступление команды в весенней части сезона.
«Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен. Как машина. Видно, что хорошо поработали на сборах. Ребята бегут, реализуют, раскрылись просто отлично. Николичу дали поработать на сборах — вот результат», — приводит слова Сычева «Известия».
В 2021 году «Локомотив» одержал 11 побед в 13 матчах и вышел в финал Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.
В чемпионате России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1162474/aleksei-fomin/podniat-v-nizhnem-kto-vyigraet-kubok-rossii-2021
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