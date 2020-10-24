В Москве число зрителей на футбольных матчах сократят до 10 процентов

Как стало известно «СЭ», власти Москвы приняли решение сократить количество зрителей на матчах чемпионата России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Официально о сокращении числа зрителей на трибунах до 10 процентов от вместимости стадионов должно быть объявлено в начале будущей недели — судя по всему, после того, как «Локомотив» встретится во вторник в Черкизове с «Баварией».

Первых меры коснутся «двойки» «Спартака» и «Чертаново», которые 28 октября принимают дома соперников по ФНЛ.

С матчем 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (31 октября) уже все ясно, там квота определена. Других игр премьер-лиги в Москве в следующие выходные нет — остальные клубы начнут по новой схеме с 14-го тура. (Вячеслав Короткин)