В Москве число зрителей на футбольных матчах сократят до 10 процентов
Как стало известно «СЭ», власти Москвы приняли решение сократить количество зрителей на матчах чемпионата России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.
Официально о сокращении числа зрителей на трибунах до 10 процентов от вместимости стадионов должно быть объявлено в начале будущей недели — судя по всему, после того, как «Локомотив» встретится во вторник в Черкизове с «Баварией».
Первых меры коснутся «двойки» «Спартака» и «Чертаново», которые 28 октября принимают дома соперников по ФНЛ.
С матчем 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (31 октября) уже все ясно, там квота определена. Других игр премьер-лиги в Москве в следующие выходные нет — остальные клубы начнут по новой схеме с 14-го тура. (Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.