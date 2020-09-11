В матче «Ротор» — «Краснодар» изменился четвертый арбитр
20:43
Перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» произошла замена четвертого арбитра, сообщает Telegram-канал РФС.
Вместо Владимира Сельдякова на встрече будет работать Дмитрий Стрельцов.
Напомним, главным арбитром матча назначен Михаил Вилков, а его помощниками — Рашид Абусуев и Денис Березнов.
Встреча «Ротор» — «Краснодар» состоится 13 сентября в Волгограде. Начало игры — в 19.00 (мск).
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