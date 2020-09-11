Перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» произошла замена четвертого арбитра, сообщает Telegram-канал РФС.

Вместо Владимира Сельдякова на встрече будет работать Дмитрий Стрельцов.

Напомним, главным арбитром матча назначен Михаил Вилков, а его помощниками — Рашид Абусуев и Денис Березнов.

Встреча «Ротор» — «Краснодар» состоится 13 сентября в Волгограде. Начало игры — в 19.00 (мск).