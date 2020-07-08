В матче «Ростов» — «Уфа» заменили резервного арбитра из-за коронавируса
8 июля 2020, 15:13
В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Уфа» произошла замена резервного арбитра. Резервный судья встречи Артем Чистяков сдал положительный анализ на коронавирус.
— Российский футбольный союз сообщает, что замена резервного арбитра в матче 27-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа» связана с получением Артемом Чистяковым положительного теста на коронавирус, — сообщает пресс-служба РФС. — В матче «Ростов» — «Уфа» резервным арбитром вместо Артема Чистякова назначен Владимир Сельдяков.
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+5 =4 -2 (11 - 6)
6.17
6.10
6.05
5.94
5.84
5.84
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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