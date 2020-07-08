РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В матче «Ростов» — «Уфа» заменили резервного арбитра из-за коронавируса

8 июля 2020, 15:13
Теги:

В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Уфа» произошла замена резервного арбитра. Резервный судья встречи Артем Чистяков сдал положительный анализ на коронавирус.

— Российский футбольный союз сообщает, что замена резервного арбитра в матче 27-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа» связана с получением Артемом Чистяковым положительного теста на коронавирус, — сообщает пресс-служба РФС. — В матче «Ростов» — «Уфа» резервным арбитром вместо Артема Чистякова назначен Владимир Сельдяков.

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 43
Ростов
Н Н В П П
20:30 08/07/2020
1 : 2
+5 =4 -2 (11 - 6)
Место: 6 | Очки: 36
Уфа
Н Н Н В П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Р. Еременко
6.17
Э. Шомуродов
6.10
М. Норманн
6.05
А. Беленов
5.94
Д. Табидзе
5.84
Дан. Фомин
5.84
Травмы и дисквалификации
Д. Ведерников
А.А. Козлов
Д. Чистяков
А. Пуцко
Й. Неделчару
О. Тилль
А. Вомбергар
Д. Сысуев
Сделать ставку Узнать больше

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир