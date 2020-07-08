В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Уфа» произошла замена резервного арбитра. Резервный судья встречи Артем Чистяков сдал положительный анализ на коронавирус.

— Российский футбольный союз сообщает, что замена резервного арбитра в матче 27-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа» связана с получением Артемом Чистяковым положительного теста на коронавирус, — сообщает пресс-служба РФС. — В матче «Ростов» — «Уфа» резервным арбитром вместо Артема Чистякова назначен Владимир Сельдяков.