В матче «Оренбург» — «Пари НН» будет остановка игры, чтобы команды могли попить воды

В матче «Оренбурга» с «Пари НН» в 25-м туре чемпионата России будет остановку, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Организаторы решили предоставить футболистам время для того, чтобы попить воды, так как во время игры температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Игра запланирована на 30 апреля. Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 14.00 мск.