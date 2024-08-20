В махачкалинском «Динамо» назвали исторической победу над «Ахматом»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 5-го тура РПЛ над «Ахматом» (1:0).

«Это историческая победа, исторические три очка в стенах нашего дома. Эмоции только положительные. Кавказское дерби получилось сложным, игра была вязкой. Но мы победили — это самое главное. Хочется отметить болельщиков обеих команд. Мы вчера собрали на стадионе 9 тысяч зрителей — это хороший показатель для второго домашнего матча в РПЛ. Двигаемся вперед. Спасибо команде и тренерскому штабу», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.