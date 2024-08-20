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Сегодня, 13:09

Роша восстановился раньше срока, чтобы сыграть с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали «СЭ» участие игрока в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

В матче 4-го тура против «Краснодара» (1:2) Роша получил травму после фола полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и покинул поле.

«Роше удалось добиться восстановления в рекордно короткие сроки и вернуться в общую группу ЦСКА. Он приложил все усилия, чтобы помочь команде против в матче против «Локомотива», он очень хотел сыграть в этой игре. Виллиан сейчас чувствует себя хорошо и готов сыграть в следующем туре», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

29-летний Роша в этом сезоне провел 6 матчей и отличился 2 голевыми передачами.
ЦСКА после 5-го тура занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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