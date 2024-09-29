В «Локомотиве» сообщили сроки восстановления полузащитника Ракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника железнодорожников Вадима Ракова.

«У него небольшое недомогание, он проходит реабилитацию. Думаю, через пару недель вернется в строй», — сказал Нагорных «СЭ».