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Сегодня, 10:00

Нагорных заявил, что «Локомотив» не получал предложений от «Спартака» по Пиняеву

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
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Нагорных заявил, что «Локомотив» не получал предложений от «Спартака» по Пиняеву

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Сергею Пиняеву.

— Приходил ли «Спартак» с официальным предложением в летнее трансферное окно по Сергею Пиняеву?

— Нет.

— Томаш Амараш говорил, что интерес был.

— После игры с ЦСКА я вам говорил, что, может быть, нам было бы интересно, если бы к нам пришел Антон Зиньковский. Но мы никаких предложений клубу не делали. Он игрок «Спартака». Может быть, красно-белые также рассматривали Сергея Пиняева, но никаких предложений «Локомотиву» не делали.

19-летний Пиняев в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи в 9 матчах чемпионата России.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 19:00
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28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
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28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
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