Нагорных — о Баринове: «Каких-то серьезных предложений не получали»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

— История Баринова и «Алавеса». Каков был шанс того, что Дмитрий мог уйти?

— Есть игроки, которые ассоциируются с клубом. Баринов — столп «Локомотива», который передает опыт. В России он выиграл все возможные трофеи, играл в Лиге чемпионов. Дима — капитан и крайне важный игрок команды.

— Не было даже шанса, что он уйдет?

— Агенты дают много различной информации в СМИ, это их работа — подогревать интерес вокруг своего клиента. Но сам Дмитрий ни с какими инициативами не выступал, каких-то серьезных предложений мы не получали.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 8 миллионов евро.