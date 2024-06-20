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Сегодня, 15:24

В «Локомотиве» рассказали о состоянии Баринова: «Прошел все тесты на медосмотре без жалоб»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил «СЭ» на вопрос о состоянии капитана команды Дмитрия Баринова.

«Все хорошо, Баринов готовится тренироваться в общей группе. Прошел все тесты без жалоб. Дима готов приступить к полноценным тренировкам с первого дня. Что с футболистами, которые уехали в сборные? Пройдут медосмотр позднее. В отпуске никто не писал, что есть какие-то проблемы со здоровьем», — сказал Калюжный «СЭ».

В начале июня Баринов пропустил сбор национальной команды России. По информации «СЭ», тренерский штаб сборной дал капитану железнодорожников несколько дополнительных дней отпуска для восстановления.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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