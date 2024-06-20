В «Локомотиве» рассказали о состоянии Баринова: «Прошел все тесты на медосмотре без жалоб»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил «СЭ» на вопрос о состоянии капитана команды Дмитрия Баринова.

«Все хорошо, Баринов готовится тренироваться в общей группе. Прошел все тесты без жалоб. Дима готов приступить к полноценным тренировкам с первого дня. Что с футболистами, которые уехали в сборные? Пройдут медосмотр позднее. В отпуске никто не писал, что есть какие-то проблемы со здоровьем», — сказал Калюжный «СЭ».

В начале июня Баринов пропустил сбор национальной команды России. По информации «СЭ», тренерский штаб сборной дал капитану железнодорожников несколько дополнительных дней отпуска для восстановления.