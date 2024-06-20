Антон Миранчук близок к подписанию нового контракта с «Локомотивом»

Полузащитник Антон Миранчук близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Локомотивом», утверждает Metaratings.

По данным источника, 28-летний россиянин, который в данный момент является свободным агентом, взял паузу, чтобы обдумать предложение московского клуба, и склоняется к тому, чтобы принять его.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 хавбек забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Предыдущий контракт футболиста с «Локомотивом» завершился в начале июня 2024 года.