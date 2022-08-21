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В «Локомотиве» объяснили, почему не интересовались Дзюбой и Оздоевым

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не был заинтересован в подписании свободных агентов Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

— На рынке было много свободных агентов: Дзюба, Оздоев, Газинский. Почему «Локомотив» никого не взял?

— У нас есть наша линия. И Дзюба, и Оздоев — это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. Будет ли у «Локомотива» усиление состава? Что с выплатами за Бека-Бека? Появится ли фарм-клуб? Интервью Цорна

18 августа Дзюба заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». В клубе не исключили возможность дебюта 33-летнего игрока в понедельник, 22 августа, в матче против «Фенербахче».

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с турецким клубом по схеме «2+1». В дебютном матче за команду против «Аланьяспора» (2:4) 29-летний полузащитник провел на поле все 90 минут и не отличился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
1
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
2
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
3
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
4
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
5
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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Динамо – Спартак
 1 : 0
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Ростов – Сочи
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