В «Локомотиве» объяснили, почему не интересовались Дзюбой и Оздоевым

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не был заинтересован в подписании свободных агентов Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

— На рынке было много свободных агентов: Дзюба, Оздоев, Газинский. Почему «Локомотив» никого не взял?

— У нас есть наша линия. И Дзюба, и Оздоев — это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию.

18 августа Дзюба заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». В клубе не исключили возможность дебюта 33-летнего игрока в понедельник, 22 августа, в матче против «Фенербахче».

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с турецким клубом по схеме «2+1». В дебютном матче за команду против «Аланьяспора» (2:4) 29-летний полузащитник провел на поле все 90 минут и не отличился результативными действиями.