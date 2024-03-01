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1 марта, 13:15

Нагорных — о видео Дзюбы с песней про «Зенит»: «Если бы Дзюбы не существовало, его бы стоило придумать»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» отреагировал на видео, где форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню питерского клуба.

— Обсуждалась ли на встрече с Дзюбой его медиаактивность?

— Если бы она приводила к снижению работоспособности игрока или он приходил на тренировки уставшим, не в настроении и не в состоянии выполнить установки главного тренера, то, конечно, мы бы сказали: «Артем, надо что-то менять». На сегодняшний день ничего подобного не происходит. Наоборот, считаю, что медийность позволяет ему хорошо себя чувствовать и получать новые эмоции.

— Какие эмоции получает «Локомотив», когда футболист поет песню «Ленинграда» про «Зенит»?

— Если мы будем отслеживать, что в минуты отдыха исполняет любой наш игрок... Это личное дело Артема. Но, судя по интересу к его персоне, могу сказать: если бы Дзюбы не существовало, его бы стоило придумать. Это человек, который двигает футбол в массы, развивает вид спорта. Без него народная игра была бы гораздо скучнее.

В сети появился ролик с вечеринки, посвященной дню рождения жены футболиста. На видео Дзюба поет песню «Поезд на Ленинград».

Ранее, 25 декабря, форвард опубликовал видео с той же вечеринки, в котором он спел песню о «Зените» группы «Ленинград».

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 по июнь 2022 года. 35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
9
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В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит условия автопродления контракта

В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба провел второй сбор команды в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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