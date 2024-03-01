Нагорных — о видео Дзюбы с песней про «Зенит»: «Если бы Дзюбы не существовало, его бы стоило придумать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» отреагировал на видео, где форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню питерского клуба.

— Обсуждалась ли на встрече с Дзюбой его медиаактивность?

— Если бы она приводила к снижению работоспособности игрока или он приходил на тренировки уставшим, не в настроении и не в состоянии выполнить установки главного тренера, то, конечно, мы бы сказали: «Артем, надо что-то менять». На сегодняшний день ничего подобного не происходит. Наоборот, считаю, что медийность позволяет ему хорошо себя чувствовать и получать новые эмоции.

— Какие эмоции получает «Локомотив», когда футболист поет песню «Ленинграда» про «Зенит»?

— Если мы будем отслеживать, что в минуты отдыха исполняет любой наш игрок... Это личное дело Артема. Но, судя по интересу к его персоне, могу сказать: если бы Дзюбы не существовало, его бы стоило придумать. Это человек, который двигает футбол в массы, развивает вид спорта. Без него народная игра была бы гораздо скучнее.

В сети появился ролик с вечеринки, посвященной дню рождения жены футболиста. На видео Дзюба поет песню «Поезд на Ленинград».

Ранее, 25 декабря, форвард опубликовал видео с той же вечеринки, в котором он спел песню о «Зените» группы «Ленинград».

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 по июнь 2022 года. 35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.