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Сегодня, 11:45

В «Локомотиве» не смогли ответить на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука

Виктория Кравченко
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в московскую команду.

«Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта», — цитирует Нагорных ТАСС.

Летом 2024 года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

«Локомотив» после 5 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: ТАСС
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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