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Сегодня, 11:52

Гершкович: «У «Динамо» и «Локомотива» есть проблемы, прежде всего в обороне»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— Трудно загадывать настолько далеко вперед, — приводит слова Гершковича «Евро-Футбол.Ру». — И у «Динамо», и у «Локомотива» есть проблемы — прежде всего в обороне. Не хватает им качества в этой линии, на мой взгляд. Но настрой и хорошее физическое состояние позволяют нивелировать эти недостатки. На данный момент обе команды в тяжелых ситуациях находят возможности добиваться результата.

— Что происходит с ЦСКА?

— Чтобы точно говорить, надо знать положение дел внутри коллектива, а со стороны видится, что ЦСКА не хватает высококлассных игроков. Роша и Дивеев здорово смотрятся, но команде тяжеловато даются атакующие действия. Чалов ушел в ПАОК, а Тамерлан Мусаев нестабилен.

— Что думаете о «Краснодаре»?

— Играет он в последнее время весьма натужно. Не чувствуется той изюминки в атаке, которая была у «Краснодара» раньше. Вместо этого — какое-то шараханье: то от обороны действуют, то прессинговать начинают. Стратегия не очень просматривается. В последнем туре с трудом победили не самого сильного соперника — «Пари НН». Интересно будет посмотреть на «Краснодар» в матче с «Динамо».

«Зенит» после 5 туров с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» и «Локомотива» — по 12 очков, «Спартак» с 10 очками — на четвертой строчке.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Михаил Гершкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
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