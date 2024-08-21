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Сегодня, 06:17

Личка: «Из свободных агентов взял бы в «Динамо» Миранчука»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что хотел бы видеть в своей команде бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Кого из свободных агентов — Дзюбу, Джикию или Антона Миранчука — я забрал бы в «Динамо»? У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артем захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один — Тюкавин. И еще есть Гладышев. А Миранчук — интересный футболист, который может играть на двух-трех позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. После прошлого сезона 28-летний россиянин стал свободным агентом.

Источник: РБ Спорт
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