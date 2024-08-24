Хавбек «Рубина» Иванов точно не может назвать фаворита в матче «Спартака» с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что думает о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

— Следим за всем футболом — я вчера и «Тюмень» — «Арсенал» смотрел, и «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Конечно, будем смотреть — афиша завораживающая.

Прогнозы? Если быть объективным, будь у «Зенита» был оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел — говорят, что он не сыграет, хотя вчера я еще видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от «Зенита» (смеется), — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.