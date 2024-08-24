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Сегодня, 11:30

Хавбек «Рубина» Иванов точно не может назвать фаворита в матче «Спартака» с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что думает о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

— Следим за всем футболом — я вчера и «Тюмень» — «Арсенал» смотрел, и «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Конечно, будем смотреть — афиша завораживающая.

Прогнозы? Если быть объективным, будь у «Зенита» был оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел — говорят, что он не сыграет, хотя вчера я еще видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от «Зенита» (смеется), — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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Зенит – Спартак
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