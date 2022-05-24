В Кубке лиги будет групповой этап. Окончательное решение по плей-офф зависит от спонсоров

По данным «СЭ», новый турнир Кубок лиги, введение которого планируется в следующем сезоне, будет включать групповую стадию, на которой команды разобьют на четверки.

Что касается дальнейшей схемы розыгрыша, то есть два варианта: привычный по Лиге чемпионов плей-офф или double elimination, когда аутсайдеры групп не вылетают, а играют между собой. Обе схемы имеют свои плюсы.

Окончательное решение по формату будет во многом зависеть от ключевых спонсоров турнира.

24 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года. Как сообщает пресс-служба РФС, турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными играми и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ.