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Сегодня, 15:00

В Кубке лиги будет групповой этап. Окончательное решение по плей-офф зависит от спонсоров

В Кубке РПЛ будет групповой этап
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
РПЛ.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

По данным «СЭ», новый турнир Кубок лиги, введение которого планируется в следующем сезоне, будет включать групповую стадию, на которой команды разобьют на четверки.

Что касается дальнейшей схемы розыгрыша, то есть два варианта: привычный по Лиге чемпионов плей-офф или double elimination, когда аутсайдеры групп не вылетают, а играют между собой. Обе схемы имеют свои плюсы.

Окончательное решение по формату будет во многом зависеть от ключевых спонсоров турнира.

24 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года. Как сообщает пресс-служба РФС, турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными играми и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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