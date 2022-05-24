Динияр Билялетдинов: «Если реформировать РПЛ, то значит по цепочке нужно реструктуризировать и остальные лиги»

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне.

«Не знаю, чем мотивировано данное решение. Полагаю, что учитывалось экономическое обеспечение команд. Даже не у всех команд РПЛ есть финансовая устойчивость. Не говоря уже о тех, кто может прийти из ФНЛ. Это нужно брать во внимание. Но мне кажется, что можно было бы и добавить парочку команд. Ситуацию надо анализировать. Если реформировать РПЛ, то значит по цепочке нужно реструктуризировать и остальные лиги. В связи с происходящей политической ситуацией игр будет меньше. Может, придумают еще какой-то альтернативный турнир, чтобы заполнить окна на матчи сборных.

Что касается моратория на вылет, то я против. Я всегда за спортивный принцип. Тот, кто вылетел из РПЛ по итогам сезона, должен играть в ФНЛ. Двойных мнений на этот счет быть не может. Чемпионат проведен, есть определенные результаты, все команды бились до последнего тура. Кто-то выполнил поставленные задачи, кто-то не сумел. Но все должно быть по спортивному принципу», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

По итогам нынешнего сезона прописку в РПЛ потеряли тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».