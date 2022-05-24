Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:58

Динияр Билялетдинов: «Если реформировать РПЛ, то значит по цепочке нужно реструктуризировать и остальные лиги»

Динияр Билялетдинов отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне.

«Не знаю, чем мотивировано данное решение. Полагаю, что учитывалось экономическое обеспечение команд. Даже не у всех команд РПЛ есть финансовая устойчивость. Не говоря уже о тех, кто может прийти из ФНЛ. Это нужно брать во внимание. Но мне кажется, что можно было бы и добавить парочку команд. Ситуацию надо анализировать. Если реформировать РПЛ, то значит по цепочке нужно реструктуризировать и остальные лиги. В связи с происходящей политической ситуацией игр будет меньше. Может, придумают еще какой-то альтернативный турнир, чтобы заполнить окна на матчи сборных.

Что касается моратория на вылет, то я против. Я всегда за спортивный принцип. Тот, кто вылетел из РПЛ по итогам сезона, должен играть в ФНЛ. Двойных мнений на этот счет быть не может. Чемпионат проведен, есть определенные результаты, все команды бились до последнего тура. Кто-то выполнил поставленные задачи, кто-то не сумел. Но все должно быть по спортивному принципу», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

По итогам нынешнего сезона прописку в РПЛ потеряли тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-o-sohranenii-formata-rpl-mozhno-by-lo-by-i-dobavit-parochku-komand/
Динияр Билялетдинов
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
«Играть на Уимблдоне больше не за что». Из-за отстранения россиян от турнира отказывают звезды, Джокович провалится в рейтинге и уступит Медведеву
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
В Кубке лиги будет групповой этап. Окончательное решение по плей-офф зависит от спонсоров
Александр Мостовой: «Для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало»
Мостовой: «Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным»
Борис Игнатьев: «Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять»
Гаджиев считает, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18
Алдонин: «Вполне логичное решение — оставить 16 команд»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ветеран ЦСКА раскритиковал отказ от расширения РПЛ до 18 команд
В Кубке лиги будет групповой этап. Окончательное решение по плей-офф зависит от спонсоров
Александр Мостовой: «Для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало»
«Рубин» обратился к болельщикам после решения РФС о сохранении формата РПЛ
Футболисты «Уфы» посетили придорожное кофе по пути на матч с «Оренбургом»
Борис Игнатьев: «Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой: «Для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало»

В Кубке лиги будет групповой этап. Окончательное решение по плей-офф зависит от спонсоров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости