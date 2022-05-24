Ветеран ЦСКА раскритиковал отказ от расширения РПЛ до 18 команд

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий состав участников в Тинькофф РПЛ — 16 команд.

«Думаю, не очень хорошее решение. Все-таки мы же не будем участвовать в европейских турнирах, нам же запретили. Так что, думаю, нужно было расширяться. Сделали бы 18 команд, раз мы не участвуем в европейских кубках и соревнованиях. Нужно было сделать больше игр. Может, еще перейти опять на весна-осень, потому что играть зимой не очень приятно. Что мы в декабре месяце заканчиваем футбол? У нас есть южная часть страны. Можно в Крыму, Краснодаре играть первые игры в марте месяце, как мы обычно играли. А потом открытие в мае на стадионах. Вот и все. Ну, не пошли по этому пути, оставили 16 команд», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.