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Сегодня, 15:00

Ветеран ЦСКА раскритиковал отказ от расширения РПЛ до 18 команд

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий состав участников в Тинькофф РПЛ — 16 команд.

«Думаю, не очень хорошее решение. Все-таки мы же не будем участвовать в европейских турнирах, нам же запретили. Так что, думаю, нужно было расширяться. Сделали бы 18 команд, раз мы не участвуем в европейских кубках и соревнованиях. Нужно было сделать больше игр. Может, еще перейти опять на весна-осень, потому что играть зимой не очень приятно. Что мы в декабре месяце заканчиваем футбол? У нас есть южная часть страны. Можно в Крыму, Краснодаре играть первые игры в марте месяце, как мы обычно играли. А потом открытие в мае на стадионах. Вот и все. Ну, не пошли по этому пути, оставили 16 команд», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В премьер-лиге с 1994 года выступают 16 команд, за исключением эксперимента в 1996 и 1997 годах, когда команд было на две больше.

Тинькофф РПЛ. РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне

Футбол
РПЛ
РФС
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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