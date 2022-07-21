«Крылья Советов» сделали заявление и назвали диагноз Пиняева

«Крылья Советов» сделали заявление о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева.

Вчера, 20 июня стало известно, что футболисту стало плохо во время тренировки, его доставили в больницу.

«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты.

Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее. Желаем Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении «Крыльев Советов».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» летом 2021 года. Россиянин принял участие в 31 матче самарцев во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.