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Мостовой: «Вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!»

Мостовой считает, что «Зениту» не стать чемпионом России без легионеров
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров. По его мнению, без иностранных игроков петербургскому клубу не стать чемпионом России.

«А как отпускать иностранных игроков? Их в «Зените» человек десять! — приводит слова Мостового «Чемпионат». — С точки зрения платежной ведомости, было бы логично их отпустить. Но как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут».

Экс-полузащитник считает, что уход иностранных игроков может негативно отразится на Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он еще в том сезоне проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и все. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». Вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!» — сказал он.

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4762457-mostovoj-o-slovah-arshavina-vy-dumaete-zenit-budet-chempionom-bez-legionerov-net.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Александр Мостовой
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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
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14
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15
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16
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