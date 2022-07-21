Мостовой: «Вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров. По его мнению, без иностранных игроков петербургскому клубу не стать чемпионом России.

«А как отпускать иностранных игроков? Их в «Зените» человек десять! — приводит слова Мостового «Чемпионат». — С точки зрения платежной ведомости, было бы логично их отпустить. Но как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут».

Экс-полузащитник считает, что уход иностранных игроков может негативно отразится на Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он еще в том сезоне проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и все. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». Вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!» — сказал он.

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».