Мостовой: «Вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров. По его мнению, без иностранных игроков петербургскому клубу не стать чемпионом России.
«А как отпускать иностранных игроков? Их в «Зените» человек десять! — приводит слова Мостового «Чемпионат». — С точки зрения платежной ведомости, было бы логично их отпустить. Но как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут».
Экс-полузащитник считает, что уход иностранных игроков может негативно отразится на Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он еще в том сезоне проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и все. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». Вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!» — сказал он.
В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1