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В «Крыльях Советов» прокомментировали возвращение украинца Иванисени в команду

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Крылья Советов» прокомментировали возвращение в команду украинского защитника Дмитрия Иванисени.

«Дмитрий Иванисеня — квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы самарского клуба.

Иванисеня выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В прошлом сезоне 28-летний футболист принял участие в 17 матчах самарцев и не отличился результативными действиями.

Игрок не выступал за «Крылья» во второй половине сезона-2021/22.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4740435-v-krylyah-sovetov-prokommentirovali-vozvraschenie-v-komandu-ukrainca-ivaniseni.html
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