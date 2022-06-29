В «Крыльях Советов» прокомментировали возвращение украинца Иванисени в команду

«Крылья Советов» прокомментировали возвращение в команду украинского защитника Дмитрия Иванисени.

«Дмитрий Иванисеня — квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы самарского клуба.

Иванисеня выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В прошлом сезоне 28-летний футболист принял участие в 17 матчах самарцев и не отличился результативными действиями.

Игрок не выступал за «Крылья» во второй половине сезона-2021/22.