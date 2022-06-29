ЦСКА сделал новое предложение «Фенербахче» по полузащитнику Яндашу
ЦСКА сделал новое предложение «Фенербахче» по полузащитнику Мерту Хакану Яндашу, сообщает журналист Деврим Зенги в Twitter.
По информации источника, если стамбульский клуб откажется продавать 27-летнего турка, то армейцы попробуют приобрести ганского полузащитника «Кайсериспора» Бернарда Менса.
В прошедшем сезоне Яндаш забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач в 33 матчах за стамбульцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
На счету 27-летнего ганца 2 гола и 3 передачи в 6 встречах за «Кайсериспор».
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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