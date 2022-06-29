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ЦСКА сделал новое предложение «Фенербахче» по полузащитнику Яндашу

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА сделал новое предложение «Фенербахче» по полузащитнику Мерту Хакану Яндашу, сообщает журналист Деврим Зенги в Twitter.

По информации источника, если стамбульский клуб откажется продавать 27-летнего турка, то армейцы попробуют приобрести ганского полузащитника «Кайсериспора» Бернарда Менса.

В прошедшем сезоне Яндаш забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач в 33 матчах за стамбульцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету 27-летнего ганца 2 гола и 3 передачи в 6 встречах за «Кайсериспор».

Источник: https://mobile.twitter.com/devrimzengi79/status/1542086886344331266?s=21&t=f_A3wvCVLy-WyMiEqr19zA
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