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Арустамян: «ЦСКА может приобрести полузащитника «Фиорентины» Пульгара за три миллиона евро»

ЦСКА может приобрести полузащитника «Фиорентины» Пульгара за три миллиона евро
Карен Саркисян
Корреспондент
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Журналист Нобель Арустамян прокомментировал новость об интересе ЦСКА к полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару. По его информации, трансфер 28-летнего чилийца может быть оформлен за три миллиона евро.

«Одну из главных сделок может закрыть ЦСКА, — сказал Арустамян на своем YouTube-канале. — По моей информации, уже в ближайшее время возможен приезд в Москву полузащитника «Фиорентины» Эрика Пульгара. Трансфер выглядит выгодным для обеих сторон. Флорентийский клуб второе лето подряд ищет возможности по продаже игрока, а ЦСКА, наконец, может закрыть позицию опорного полузащитника. С учетом заканчивающегося через год контракта с флорентийцами, его можно приобрести по вполне адекватной и доступной цене. Сейчас речь идет о сумме около трех миллионов евро. Если трансфер случится, у чилийца есть все шансы реанимировать свою карьеру и стать одним из лидеров армейцев».

31 января 2022 года «фиалки» отдали Пульгара в аренду «Галатасараю», где он сыграл 11 матчей в турецкой суперлиге и не отметился результативными действиями. Также на счету полузащитника одна результативная передача в шести матчах итальянской серии А в прошедшем сезоне.

Контракт чилийца с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

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