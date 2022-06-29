Арустамян: «ЦСКА может приобрести полузащитника «Фиорентины» Пульгара за три миллиона евро»
Журналист Нобель Арустамян прокомментировал новость об интересе ЦСКА к полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару. По его информации, трансфер 28-летнего чилийца может быть оформлен за три миллиона евро.
«Одну из главных сделок может закрыть ЦСКА, — сказал Арустамян на своем YouTube-канале. — По моей информации, уже в ближайшее время возможен приезд в Москву полузащитника «Фиорентины» Эрика Пульгара. Трансфер выглядит выгодным для обеих сторон. Флорентийский клуб второе лето подряд ищет возможности по продаже игрока, а ЦСКА, наконец, может закрыть позицию опорного полузащитника. С учетом заканчивающегося через год контракта с флорентийцами, его можно приобрести по вполне адекватной и доступной цене. Сейчас речь идет о сумме около трех миллионов евро. Если трансфер случится, у чилийца есть все шансы реанимировать свою карьеру и стать одним из лидеров армейцев».
31 января 2022 года «фиалки» отдали Пульгара в аренду «Галатасараю», где он сыграл 11 матчей в турецкой суперлиге и не отметился результативными действиями. Также на счету полузащитника одна результативная передача в шести матчах итальянской серии А в прошедшем сезоне.
Контракт чилийца с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -