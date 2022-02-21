Бывший игрок ЦСКА Пономарев резко высказался о новой эмблеме «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался об обновленном логотипе футбольного «Спартака».

«Зачем они это сделали? Это не поможет, конечно. Должна быть команда! А пока у «Спартака» просто набор игроков, который из себя ничего не представляет», — сказал Пономарев «СЭ».

С сегодняшнего дня на всех поверхностях московского клуба появится обновленный логотип. На форме он займет свое место с нового сезона.

С апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.