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Сегодня, 19:15

В «Крыльях Советов» надеются на урегулирование ситуации с долгом перед кредитором

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о задолженности самарского клуба перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал» в размере 897 миллионов рублей.

Яковлев, также занимающий должность вице-губернатора Самарской области, вошел в состав совета директоров клуба 10 января.

«Пока не видел искового заявления, только пресс-релиз. Уверен, в рамках правового поля можно урегулировать и этот вопрос. Надеюсь, что мы это сделаем. Ждем исковое заявление», — сказал Яковлев «СЭ».

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что клуб находился в затруднительной финансовой ситуации, когда обратился за кредитной помощью, и с учетом значения команды для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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