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Сегодня, 15:06

Сарвели рассказал, чем Бердыев отличается от Гаранина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением о работе с новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Бердыев кардинально отличается от Гаранина. Это тренер, который много что выигрывал, он очень опытный. Наверное, это один из тренерских топов в России. Все, что сейчас происходит, какие у него требования и что он хочет видеть в команде, наверное, чем-то похоже на работу у Осинькина в «Крыльях». Это подход к мелочам. Мне все нравится. Я хочу поработать с Курбаном Бекиевичем», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

В конце 2022 года Бердыев стал главным тренером «Сочи». Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.

После 17 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-sochi-rasskazal-chem-berdy-ev-otlichaetsya-ot-garanina/
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