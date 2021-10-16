В комитете по этике РФС отреагировали на массовую потасовку между футболистами «Спартака» и «Динамо»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на массовую потасовку в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

На 40-й минуте после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие вспыхнула драка, в которой приняли участие как футболисты, так и представители персонала команд.

«Мне абсолютно не понравилось, что команды начали выяснять кто сильнее на кулаках, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Они все москвичи! Все живут здесь! Большинство входят в состав сборной России! Комитет по этике принимает дело на рассмотрение только, когда приходит письмо от Дюкова, генерального секретаря или президента РПЛ и ФНЛ. Если кто-то из них подаст запрос, то комитет по этике будет разбирать это дело».

По итогам эпизода по два игрока обеих команд получили желтые карточки: у «Спартака» были предупреждены Джикия и Жиго, у «Динамо» — Захарян и Грулев.